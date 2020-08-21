美斯朗奴高文緊急會面　離隊機會超過50%

巴塞隆拿自歐聯8強恥辱性慘敗出局後，立即出現「大地震」，無論管理層同球員都出現大變動，「球王」美斯嘅去留再成焦點。據西班牙《每日體育報》報道，原本已經展開假期嘅美斯，周四(20號)提前飛返巴塞隆拿，同新帥朗奴高文進行緊急會面，而美斯更表明唔信任巴塞隆拿嘅管理同未來，離隊機會「高於50%」。

美斯同家人原本去咗La Cerdanya度假，但朗奴高文正式上任後，呢位阿根廷國腳即刻終止假期，飛返巴塞隆拿同新帥緊急會面，報道指朗奴高文已表明希望美斯留隊，亦解釋佢哋重組方針，不過美斯仍然充滿疑慮，而據加泰隆尼亞電台RAC1消息，美斯對朗奴高文嘅回覆係需要時間考慮，但形勢係「想離隊多過留隊」。

西班牙各大媒體都報道，美斯認為巴塞隆拿交出一個強大嘅組軍計劃，比起金錢更加重要，但巴塞隆拿喺疫情影響下軍費有限，球隊主力陣容亦年紀偏大，已經33歲嘅美斯難等球隊推倒重來，巴塞隆拿高層對美斯留低持悲觀態度。

美斯同巴塞隆拿只剩1年合約，雖然合約買斷費為7億歐元天價，但如果佢堅決離隊，巴塞隆拿亦好難唔放走呢位球會傳奇。傳聞曼城、國際米蘭、巴黎聖日耳門都有可能成為美斯落腳地。