拜仁正選11人　總身價唔及尼馬一半！

拜仁慕尼黑對巴黎聖日耳門(PSG)嘅歐聯王者戰，被視為歐洲兩大豪門巔峰對決，PSG嘅燒錢能力舉世無雙唔使多講，不過拜仁慕尼黑名氣同地位雖然係豪門，但講轉會市場嘅「豪」就遠遠唔夠PSG，佢哋4強對里昂嘅正選11人，總轉會費竟然只係9,000萬英鎊，連尼馬轉會費一半都唔夠！

拜仁慕尼黑雖然盡收德甲兵器，但其實佢哋組軍方針都非常慳家，就以4強贏里昂一仗為例，王牌前鋒羅拔利雲度夫斯基係免費轉會，湯馬士梅拿屬青訓出身，翼鋒比列錫只係借將，加上阿拉巴、甘美治、基拿比等轉會費都係1,000萬鎊樓下，正選陣容最貴嗰個紐亞只係2,700萬鎊(見表)，11人總身價只需9,100萬鎊左右。

當然，拜仁慕尼黑後備都有唔少貴價球星，好似盧卡斯靴南迪斯、哥倫天杜利素、查維馬天尼斯等都價值不菲，但同巴黎聖日耳門相比仍然係小巫見大巫，單係一個尼馬嘅轉會費已達1.98億英鎊，基利安麥巴比再多1.62億鎊，仲有4,400萬鎊嘅迪馬利亞，同埋轉會費超過3,000萬鎊嘅里安度柏利迪斯、泰路基拿同堤亞高施華，PSG喺4強嘅正選總身價高達5.4億英鎊。

拜仁4強戰正選11人轉會費

紐亞●2,700萬鎊

甘美治●770萬鎊

阿拉巴●13.5萬鎊

謝路美保定●1,220萬鎊

艾方素戴維斯●900萬鎊

堤亞高艾簡達拿●2,250萬鎊

哥列斯卡●免費

基拿比●720萬鎊

湯馬士梅拿●免費

比列錫●450萬鎊(借用費)

羅拔利雲度夫斯基●免費