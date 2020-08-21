西西帕斯自揭「陰暗面」　憑藉光影說故事

昔日的陪練員如今已是有力抗衡「三巨頭」的世界前10好手，22歲的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）正一點一點改寫希臘網球歷史。不過年少成名為他帶來巨大壓力，一度掉進深深漩渦的他幸從攝影創作獲得力量，繼續在網球場上戰鬥。美國網球公開賽月尾舉行，這位希臘「一哥」期待屬於他的童話結局。

希臘史上排名最高球手

西西帕斯2016年轉為職業球手後，只花兩年便在斯德哥爾摩公開賽贏得生涯首冠，成為首位贏得ATP巡迴賽冠軍的希臘人，同年他贏得為U21球手而設的ATP新生代總決賽冠軍，獲頒2018年度最佳進步獎。意想不到的神奇之旅就在20歲展開。

2016年的年終賽，西西帕斯只是其他球手的陪練員，當年他在instagram是這樣寫的：「我很快就會和年終賽所有球手對打過，這天和泰姆進行高強度訓練，每天都在進步的感覺真棒。」3年後，西西帕斯已成為年終賽參賽者，亦是希臘首位晉身年終賽的球手。他先在4強擊敗兒時偶像費達拿，再於決賽重遇泰姆，最終這位21歲「陪練員」以6比7、6比2、7比6封王，為希臘網球寫下新一頁。那一年，他贏過費達拿兩次，祖高域及拿度各一次。

奧運會是夢想舞台

短短兩年間西西帕斯由世界第91躍升至最高的世界第5，今年才22歲的他表示最想代表國家出戰奧運：「奧運會對我們來說別具意義，我很想證明希臘人在網球場上都可以成功。」東京奧運宣布延期一年，這個夢想暫時擱置。疫情期間西西帕斯在希臘愛琴海的小島閉關訓練，備戰月底舉行的美國網球公開賽。衛冕球手拿度宣布退賽後，排名比西西帕斯高的參賽球手就只餘「一哥」祖高域、第3的泰姆及去年的亞軍、排名第5的Daniil Medvedev了。

網球路上總是弧單一人

留著一頭慵懶長髮的西西帕斯不但外表俊朗，更擁有身高1米93的模特兒身材，加上他的瀟灑「單反」，難怪迷倒萬千女球迷，但並不代表他的人緣一樣好。這位希臘型男接受《Behind The Racquet》訪問時，首度公開自己「陰暗」的一面，「雖然團隊陪伴我到世界各地參賽，但其實有無數個夜晚我都是孤單一人。這些旅程和比賽都帶來的壓力愈大，孤單的感覺就愈強烈。」西西帕斯坦言，自己在球壇很少朋友： 「我自小就很內向，以為打網球可以認識更多朋友，但原來很多球手都不太和其他球手交流。我感覺他們不想和其他球手做朋友，可能是因為不想被別人找到贏自己的方法吧！」可能與平時愛開玩笑的他太大反差，不少球迷都留言為他打氣。

透過攝影接觸世界

很多球星都會利用instagram等社交網站與球迷分享生活點滴，但西西帕斯的ig感覺很不一樣，上載的相片不論色調、整體觀感都經過精心設計，甚有個人風格。在這個「視覺行先」的時代，我們都想把最好一面呈現給世界，但原來西西帕斯「影靚相」不是為了討好其他人。賽場上無法交到知心好友的他鍾情於攝影，對他來說攝影就是接觸世界的一扇窗，透過相片表達自己的情感。他說攝影培養他的創造力，令他在場上發掘更多可能性：「攝影能呈現眼中的世界，當中沒有分對與錯，每張相片都能帶來新的想法，一種新的節奏。」

西西帕斯把創作融入生活，善用Youtube作為他的另一個交流平台，他在個人頻道分享過「執相」心得之外，更不時以親自剪接Vlog片，相當專業。今年他接受《Eurosport》訪問時，談到網球之外另一個夢想：「我想拍一套電影。主角不必是我，做製作人、編劇、什麼崗位也可，我希望在電影帶出我的風格。」

西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）

代表國家：希臘

出生日期：1998年8月12日 （22歲）

世界排名：6（最高：5）

生涯冠軍：5個

主要成就：

2019 年終賽男單 冠軍

2019 澳網男單4強

2018 ATP新生代總決賽 冠軍