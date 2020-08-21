捱轟！祖高域協助兩位「密切接觸者」參賽

作為美網熱身賽的辛辛那堤大師賽即將開打，但有兩位球員阿根廷的貝拿（Guido Pella）及戴連(Hugo Dellien)的體能教練確診，因此被列為密切接觸者，美國網球協會已禁止這兩位球員出席辛辛那堤賽事，能否出戰本月底的美網成疑；不過，世界一哥祖高域正搜集球員簽名，上書賽事組委會要求讓這兩位球員參加這兩個比賽。

即使貝拿及戴連都已進行檢測，結果呈陰性，但美國網球協會都拒絕他們出戰辛辛那堤賽事，而按規定密切接觸者都要在房間自我隔離14日，因此出戰美網的機會都不大。不過，作為球員來看，他們沒有跟體能教練同房，而且檢測呈陰性，沒有理由被踢出參賽名單。

據傳媒消息作為球員工會主席的祖高域，為兩位球員發聲，認為美國網協不應取消他們參賽資格，並收集球員簽名支持向組委會申請。不過，有球迷就炮轟祖高域的行動，「佢嘅動機會係為自己，如果佢嘅團隊有人中招，佢就無得拎冠軍」，有球迷鬧得更加激烈：「呢位塞爾維亞人又嚟表演，一個白痴嘅偽君子，佢對網球運動真係好危險」；有球迷直言如果這兩位球員是其主要對手泰姆或者麥維迪夫就唔會聲討了。