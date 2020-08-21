西班牙點兵　查奧爾、安素法迪首度入選

西班牙近日公佈了新一期的24人大軍名單，為9月份在歐國聯面對德國和烏克蘭的兩場賽事做好準備，當中兩位西班牙U21小國腳，艾達馬查奧爾以及安素法迪的入選成為一大焦點。

狼隊翼鋒艾達馬查奧爾有雙重國籍，可以代表馬利或者西班牙，他在早前已經替西班牙U21上陣，上年11月首次入選西班牙對羅馬利亞和馬爾他的歐洲國家盃外圍賽大軍名單，可惜因為受傷而退選，今次再度入選有望成為他的地標戰。教練安歷基認為查奧爾近兩年的進步是有目共睹 ：「佢經常保持對比賽嘅肌餓感，同埋能夠持續進步，可以帶畀我哋球隊好多野。」這位22歲小將以速度和肌肉見稱，今季在狼隊表現出色，在各項賽事上陣54場，合共射入6球和交出12次助攻。

除了查奧爾之外，安歷基還從西班牙U21徵召了安素法迪這位年輕翼鋒，這位巴塞隆拿球員出生於幾內亞比索，卻未曾為這個非洲國家上陣，今次首次入選大國腳亦有望成為他的處子戰。17歲的安素法迪上年夏天才與巴塞隆拿簽訂第一份職業合約，上季出場33次射入8球。