皮耶測試呈陽性　成馬賽第五位確診球員

根據法國RMC Sport 報道，馬賽球星皮耶在周四接受新一輪的新型冠狀病毒測試，結果成為本星期第四位呈陽性反應的球員，需要即時接受隔離。這是馬賽自恢復訓練以來，證實確診的第五位球員。

馬賽會方立即發出指引，提醒球員和職員避免旅遊和接觸。受到疫情影響，馬賽原定在周五對聖伊天的法甲揭幕戰已經押後。馬賽將會在周一重新開始訓練，迎接周一（31日)對上比斯特的法甲賽事，教練保亞斯（Villas Boas）表示訓練會因應疫情作出改變：「我將球員分散喺兩個區域，並喺唔同嘅時間進行訓練，以減少身體接觸。」

保亞斯亦在社交平台對疫情作出回應：「 不幸的是，我們這個星期生活在一些焦慮和壞消息之間。頑固的病毒繼續蔓延並影響到很多家庭，最終也敲響了我們的大門。對我們來說，現在是預防和關懷的時候，是時候要保持小心和支持其他人，同時要對未來充滿希望。對於受感染的球員和整個工作組，我希望你們有力量和勇氣，請照顧好自己和家人，我們很快會再次在一起。」

除此之外，由於馬賽和巴黎聖日耳門球迷的關係十分緊張，法國隆河省警方避免在歐聯決賽當天出現大規模衝突，表示將會在當地時間，星期日下午3點到星期一早上3點禁止球迷穿著PSG球衣。事發在PSG擊敗RB萊比錫的歐聯4強中，大約250位馬賽球迷，對穿著PSG球衣的人發動了兩次襲擊，企圖恐嚇他們，以中斷比賽的播放。