西維爾、國際米蘭爭做「歐霸之王」

今晚於德國科隆上演歐霸盃王者之戰，由5屆盟主西維爾硬撼3屆冠軍國際米蘭。論牌面西維爾星味唔及對手，但近14年來5度闖歐霸盃決賽，唔單止法定時間未輸過，全部都捧盃而回，「歐霸之王」絕非浪得虛名，經驗贏晒10年來首入歐戰決賽嘅「藍黑兵團」，仲有得受讓咁筍，讓球主勝有買趁早。(myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周六凌晨3時直播)

論實力，西維爾只屬歐洲一線尾球隊，好似盧克迪莊、班尼加、蘇索、費蘭度法蘭斯高等均屬豪門棄將，不過喺歐霸盃零舍sharp醒，例如4強面對強敵曼聯，喺先失球劣勢下反勝2比1，韌力十足。

何況，西維爾與歐霸盃特別有緣，自2005-06年度球季起，5度殺入歐霸(或前身歐洲足協盃)決賽，喺法定時間取得3勝2和未輸過，包括2016年以3比1反勝高普領軍嘅利物浦，而2次打和最終均以互射12碼贏埋，即係話佢哋每逢入決賽，奪冠率高達100%，唔講得笑。

國米不擅對於西甲兵

另一邊廂，國米亦氣勢如虹，轉戰歐霸盃後5戰全勝，包括4強大勝薩克達5比0，佢哋曾經3奪歐洲足協盃（歐霸盃前身），僅次於西維爾。但與西維爾近14年來5入歐霸盃決賽相比，「藍黑兵團」近23年只曾2次打入歐洲賽決賽，上次已經係2009-10年度嘅歐聯決賽，經驗輸蝕。同時「藍黑兵團」堅怕西甲兵，近6次喺歐洲賽面對西甲球隊，只得1勝1和4負，遇上「歐霸之王」西維爾仲要讓波制唔過，讓球主勝乃不二之選，不妨捧埋有2.05倍嘅西維爾「冠軍」。