盧卡古擺烏龍　西維爾挫國米6度稱冠歐霸

西維爾歐霸稱王！同歐霸盃特別有緣嘅西甲球隊西維爾，同國際米蘭於決賽合演入球騷，最終憑盧克迪莊梅開二度及盧卡古嘅烏龍波，以3比2擊敗國米，自2005/06年度球季起，6度殺入歐霸（或前身歐洲足協盃）決賽全部攞冠軍，奪冠率100%，不愧為「歐霸盃之王」。

今屆賽事受疫情影響，部分16強賽事開始至決賽，於中立場德國舉行。西維爾於復賽後先後淘汰羅馬、狼隊及曼聯，表現愈戰愈勇，來到決賽與國際米蘭互有攻守。國際米蘭前鋒盧卡古一開波就有斬獲，佢快推入禁區，逼到西維爾後衞迪亞高卡路士犯錯拉跌自己，國際米蘭獲判12碼，盧卡古親身操刀射入，破紀錄連續11場歐霸有「士哥」，5分鐘就助國米領先。

不過西維爾11分鐘就以入波回敬，盧克迪莊接應捷西斯拿華斯右路傳中波，插水式飛頂破網，追成1比1。32分鐘呢名荷蘭前鋒頭槌再有斬獲，佢接應班尼加右路罰球斬入中路，頂破漢丹洛域十字關，助西維爾領先2比1，但3分鐘後國米又憑高甸頂入追番2比2，開出60倍半場波膽。

下半場兩軍繼續鬥攻，64分鐘盧卡古中路突破，單刀面對門將耶辛尼保奴，可惜射門被封出，未能入多一球，轉頭就做咗罪人。西維爾於74分鐘右路罰球開出，國米禁區內未能解圍，西維爾迪亞高卡路士倒掛，盧卡古門前伸腳改變方向變成烏龍球，西維爾最終以3比2贏波，第6次捧走歐霸盃。