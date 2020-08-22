馬古尼今日受審　單挑5警員兼涉行賄

曼聯隊長哈利馬古尼日前喺希臘被捕，震驚英國球壇，案情亦都曝光，呢位英格蘭國腳涉嫌傷人、拒捕、襲警同試圖行賄等多項罪名，已經喺希臘監牢內過咗2晚嘅哈利馬古尼，據報周六(22號)會接受當地檢察官偵訊。案情曝光指哈利馬古尼懷疑醉酒同人衝突，當警察到場後更「1個打5個」，被制服後有人涉嫌作出賄賂，肯定大把手尾跟。

事件發生喺希臘愛琴海上嘅米科諾斯島一間酒吧，據現時目擊者表示，當時有班人不斷羞辱曼聯同挑釁哈利馬古尼，之後馬古尼嘅朋友忍唔住就打起上嚟，當時各人扭打跌晒喺地，馬古尼就狂踢對方。目擊者表示：「附近2個警察介入，但馬古尼就係好激動，叫警察『死X開，唔關你哋事』，當警察準備作出拘捕，馬古尼就連佢哋都打埋，最後個警察叫支援，足足用5個人先至將馬古尼制服。」希臘警方聲明指，事件中有2名警員面部受傷。

希臘警方喺事件入面一共拘捕3人，當中包括哈利馬古尼，聲明更指當中有人曾經試圖行賄警員，但未有公開行賄者嘅身份，據英國《每日郵報》報道，喺希臘若果被判行賄罪成，最高可以判監3年。馬古尼嘅代表律師表示，佢哋會否認所有控罪，仲話有信心馬古尼可以喺今日(周六)獲釋，不過《每日郵報》指希臘警方已經排期，馬古尼會喺當地時間周六朝早11點，接受檢察官偵訊，周六獲釋機會唔大。