【人物誌】叛國的廢物變身冠軍名帥

西維爾第6次捧歐霸盃冠軍，對於教練洛佩特吉意義重大，唔止係佢教波生涯第1個球會錦標，更加可以走出2年前由事業高峰一下次被打落地獄嘅陰霾，總算守得雲開。

現年53歲嘅洛佩特吉球員時代踢過皇馬同巴塞隆拿，退役之後教過西班牙U19、U20、U21，亦做過波圖教練。佢曾經率領西班牙青年軍贏過U19及U21歐國盃冠軍。

洛佩特吉2016年終於成為西班牙國家隊主帥，協助球隊喺外圍賽取得9勝1和，打入2018年世界盃決賽周，創出事業高峰。

不過，洛佩特吉一時得志，喺呢個時候做出影響佢一生嘅最壞決定，竟然喺世界盃開波前夕，自己宣布將於賽事結束後轉投皇馬。

西班牙足總為免影響軍心，隨即解僱佢，臨急臨忙由希亞路領軍，西班牙表現自然大受影響，16強出局。

洛佩特吉成為「叛國者」，加盟皇馬後繼續成為箭靶，備受各方批評，加上教波成績差，只係教咗皇馬3個月就被炒。

洛佩特吉失業咗大半年，上年6月成為西維爾主帥，佢今季大翻身，領軍為球隊取得西甲第4位，可以出戰下屆歐聯，依家仲贏埋歐霸盃冠軍，兼各項賽事保持21場不敗。洛佩特吉由昔日過街老鼠，搖身一變為冠軍級名帥，夠晒戲劇性。