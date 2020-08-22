FIFA擬修例　林恩許踢港隊由唔得變得　

國際足協（FIFA）近日擬修訂《章則之應用條例》中，有關球員取得新國籍後轉換代表隊的條文。當中修訂的內容，更令部分在舊制下，不能或未能代表港隊的港超聯球員，從而取得入選港隊的資格。條例修訂草案將在9月，被送上大會審議。

FIFA正計劃於9月18日舉行之大會中，審議《章則之應用條例》中有關球員透過入籍而轉換代表屬會的修訂條文。新增條文當中，包括放寬因曾為原屬國家出戰過「正式賽事」（包括青年級別賽）而未能轉籍的球員。若修訂獲大會通過，只要該球員最後一次為原屬會作賽之時未滿21歲，該球員將可獲一次轉籍機會。

修訂條文第9.2 (b) 正好為部份按舊制，理應不具資格轉籍香港的球員，在代表港隊之路上「開綠燈」。曾分別在2008和09年，先後分別為澳洲U17及U20出戰「亞少盃」及「亞青盃」外圍賽的富力R&F中場林恩許，因其曾為原屬會出戰「正式賽事」，加上出賽之時並未擁有其欲轉換屬會的國籍（中國籍），在舊制下即使取得特區護照，也未必具資格代表香港隊。假若修訂通過，因他代表澳洲出賽時未滿21歲，故在新例下則肯定可轉籍代表港隊。

同一條文亦適用於曾替喀麥隆U17，出戰「世少盃」的前和富大埔中場麥保美。在舊制下，這名33歲球員即使持有特區護照，但基於上述理由而不具資格轉籍香港；新制下，因為原屬會出賽時不足21歲，他將具資格代表港隊。

另外，修訂條文第7.1 (d) ，亦為部份自身或其父母或祖父母非在港出生，卻在港成長的外籍球員降低了轉籍門檻。在舊制下，這類球員須在18歲後在港居留滿5年，才能轉籍香港。剛轉投東方龍獅的英裔球員唐道碧，兒時由英國移居本港成長，因18歲後曾離港升學，居留時間中斷，導致其即使持有特區護照，由他回流歸港起5年內都不具資格入選港隊。新例之下，倘若球員能證明其在10至18歲期間，在當地住滿5年便符合轉籍資格，而唐道碧按例具資格入選港隊。

能在修訂草案中受益的除港隊外，外界推測中國國家隊將為最大得益者。曾揶揄香港隊「這麼有層次」的中國隊，近年積極歸化海外兵以增強實力，例如李可（前稱恩拿利斯）及艾傑臣等已入籍國足出戰世盃外。惟部分球員，如蔣光太（前稱布朗寧）、侯永永（John Hou Sæter）、蕭濤濤（Roberto Siucho）等，則因曾為原屬會出戰正式賽事而不能轉籍。新例之下，此等出身於外國球會的血統兵將能入籍國足，甚至連代表過巴西U17的前薩克達中場阿歷士泰斯拿（代表時未滿21歲），在中國住滿5年後也將具代表中國隊的資格，這將大大增強中國隊在國際賽中的競爭力。