一段「辛酸史」！金球功臣哭成淚人

西維爾喺歐霸盃決賽以3比2擊敗國際米蘭，中堅迪亞高卡路士成為大功臣，佢喺74分鐘，以一下倒掛金勾射門，令到國米前鋒盧卡古擺烏龍，西維爾亦憑呢個入球成為冠軍。賽後迪亞高卡路士哭成淚人，因為佢喺晉級過程之中，有一段「辛酸史」。

27歲嘅迪亞高卡路士上年夏天由南特加盟西維爾，成為球隊防線支柱，西維爾今季西甲38場僅失34球，佢功不可沒。

不過，迪亞高卡路士喺歐霸盃卻多次成為「罪人」，近3場歐霸盃佢都因為喺禁區內犯規，連累球隊被判罰12碼。

西維爾8強對狼隊，迪亞高卡路士踢跌艾達馬查奧爾，被吹罰12碼，好彩魯爾占美尼斯射失。4強鬥曼聯，呢位巴西中堅侵犯拉舒福特，再次連累球隊輸12碼。

估唔到今場決賽開波5分鐘，迪亞高卡路士第3次出事，拉跌盧卡古，被呢位比利時國腳射入12碼。不過，迪亞高卡路士最後卻成為捧盃功臣，夠晒戲劇性。

賽後，迪亞高卡路士話：「開波前我話畀家人聽，我會喺決賽入波，我做到咗，我要感謝隊友們戰鬥至最後一刻，我獲得獎盃同入波，太太亦都懷孕。」雖然西維爾至勝1球係烏龍波，但始終係迪亞高卡路士起腳造成，佢已經當正自己入波。