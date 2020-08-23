曼聯有福！里昂神鋒主動要成「魔」

曼聯增兵計劃收到好消息，根據英國《太陽報》爆料，法甲球隊里昂前鋒穆沙迪比利打算今夏離隊，並樂意加盟紅魔鬼，由於曼聯領隊蘇斯克查正在物色1位射手，雙方有望一拍即合。

里昂喺歐聯4強出局，加上上季聯賽僅排第7位，因此已緣盡下季歐洲賽，盛傳多位主力將會離隊，里昂體育總監祖連奴比南布肯奴亦承認球隊面臨主力流失危機，當中以穆沙迪比利離隊機會最大。

事實上，早前於上年夏天，曼聯已經考慮收購穆沙迪比利，當時蘇斯克查希望用呢位24歲法國國腳，填補盧卡古離隊之後嘅位置，但最後未能成事，僅於季中向上海申花借用恩哈路。

由於恩哈路嘅借用期只去明年1月底，加上佢已經31歲，曼聯為長遠打算，都需要收購1位正前鋒，所以再次打穆沙迪比利主意。據悉，穆沙迪比利都有興趣對去英超搵食，同紅魔鬼眉來眼去，有望成事。

穆沙迪比利今季為里昂於各項賽事上陣46場，射入24球，包括歐聯8強對曼城，梅開二度，協助里昂贏3比1，估計穆沙迪比利身價達6000萬鎊。