歐聯仲未開波　日職做前菜

全球矚目嘅歐聯決賽將於周一(24日)凌晨上演，不過距離開波仲有一段時間，不如睇吓晏晝啲日職有冇心水先。

榜首川崎前鋒自從開季第1場打和鳥棲砂岩，聯賽已經10連勝，狀態大勇。排第3嘅名古屋鯨魚，今季表現都唔錯，計入波佢哋係日職第3多球隊之一，主場出擊有力同前鋒鬥攻，捧3.5球大。

另一場鹿島鹿角主場對大阪飛腳，兩軍上場聯賽都輸波，狀態難分高下，雙方近6次交手

有5次開半場和，可以再追。

最後大分三神，主場對柏雷素爾，柏雷素爾近7場聯賽5勝1和1負，對住下游嘅三神穩袋3分，揀客勝。

過關3x1

(日)3 名古屋鯨魚 Vs 川崎前鋒 入球大(3.5球)

(日)14 鹿島鹿角 Vs 大阪飛腳 半場和

(日)15 大分三神 Vs 柏雷素爾 客勝

賠率：9.2倍

直播表

周日4:00pm 澳職 布里斯班獅吼Vs西部聯

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301

周日5:00pm 日職 名古屋鯨魚Vs川崎前鋒

有線661、601台

周日6:00pm 日職 浦和紅鑽Vs神戶勝利船

有線664、604台

周日6:00pm 日職 鹿島鹿角Vs大阪飛腳

有線662、602台

周日8:30pm 瑞典超 馬模Vs科根堡

無綫85台

周日11:30pm 蘇超 聖莊士東Vs喜伯年

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301

周一3:00am 歐聯 巴黎聖日耳門Vs拜仁慕尼黑

Now 643、有線656、616台、myTV Gold 303