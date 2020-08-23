【歐聯爭霸】杜曹弗利克　兩派踢法鬥功力

繼2012/13年度歐聯決賽拜仁對多蒙特後，今屆PSG火併拜仁，再次出現德國教頭內訌──杜曹惡鬥漢斯弗利克，無論誰勝誰負，德國教壇已成為大贏家。

杜曹麾下嘅PSG以尼馬為首嘅主力陣容，身價高達6億歐元；反觀拜仁喺4強正選11人嘅轉會費合共只需1億歐元，使費唔單止差PSG幾條街，呢筆數甚至唔及自己嘅後備，畢竟菲臘比古天奴、盧卡斯靴南迪斯等冷板球員，轉會費合共2.6億歐元，側面反映出弗利克重視狀態，就算身價再高都冇面畀，將阿拉巴、艾方素戴維斯改造成功，更係弗利克嘅得意之作。

杜帥鐵腕鎮住球星

查實兩位教頭都係科隆教練學院嘅高材生，55歲嘅弗利克係2003年嗰屆成績第1，46歲嘅杜曹係2005年更成為史上第2位筆試攞滿分嘅畢業生。2009年，當時將近37歲嘅杜曹被緬恩斯提升為一隊教練，6年後加盟多蒙特，條路與高普如出一轍，不過佢係哥迪奧拿嘅忠實粉絲，崇尚傳控足球，對細節非常挑剔，不時與球員鬧不和，結果同多蒙特更不歡而散。2018年10月對馬賽堅持唔畀遲到嘅基利安麥巴比擔正，盡顯鐵腕一面，但自從佢入主PSG後，亦甚少傳出球員爭射12碼、內訌等紀律問題，比起前任嘅艾美利，總算鎮得住班大帝。

與學院派天才嘅杜曹唔同，弗利克喺1985至90年以球員身份效力過拜仁，2006至14年擔任德國隊助教，並非只做應聲蟲，佢老細勒夫癡迷傳控足球，但佢建議要多練死球戰術，仲同勒夫打賭若靠死球入波，要請教練團食飯，最終「日耳曼兵團」喺2014年世盃18個入波中，有7個來自罰死球，「鼻屎佬」輸得心服口服。

弗Sir同球員啱嘴形

其後弗利克指出德國足球發展停滯不前，暗示勒夫未與時並進，兩年前「日耳曼兵團」於世盃分組賽災難性出局，證明唔係事後孔明。由於助教係球員與主帥之間嘅橋樑，因此弗利克亦擅與球員溝通，能夠激活前幾季堅低迷嘅湯馬士梅拿，並非單靠戰術，「羅拔仔」仲話願為弗利克搏老命，可見贏盡民心，亦係中途接手嘅弗利克轉危為機嘅關鍵。

「獨裁者」杜曹擇善固執，堅持哥帥式嘅傳控打法；「老好人」弗利克靈活變通，採取高壓迫戰術，甚有老帥軒歷基斯嘅影子。唔同個性、風格及部署，都係通往唔同成功方向嘅鎖匙，又睇吓邊條鎖匙開到今屆歐聯成功之門！