狀態經驗俱壓PSG　拜仁不「聖」無歸

周一(24日)凌晨歐聯上演王者決戰，巴黎聖日耳門（PSG）同拜仁慕尼黑喺中立場葡萄牙爭冠。5屆冠軍拜仁今屆霸氣盡現，由分組賽至4強，10場賽事全勝勁轟42球，前鋒羅拔利雲度夫斯基弗到漏油；決賽新丁PSG單靠個別球員質素晉級，拜仁只要箝制到尼馬同基利安麥巴比就掂。拜仁小讓平半，上盤抵玩到爛。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周一凌晨3時直播）

10戰勁入42球

有外國傳媒報道指，4強球證吹雞一刻，兩支贏波球隊表現完全唔同，PSG興奮到飛起，相反拜仁眾將就表現得理所當然。梗係啦，成隊拜仁咁弗，入決賽可以話係意料中事，事實上佢哋晉級過程非常霸氣，由分組賽到淘汰賽所向披靡，前鋒羅拔利雲度夫斯基省入15球固然厲害，湯馬士梅拿瞻前顧後嘅演出，配合比列錫及基拿比等後上殺手，今屆歐聯10戰全勝，8強大炒巴塞8比2一役，更令全球球迷震驚。

PSG由卡塔爾基金入主開始，決心喺歐聯登頂，經過多年投資及努力，適逢球會創會50周年，終於首度殺入決賽。今場對佢哋嚟講，最好消息莫過於尼馬唔使因為4強同RB萊比錫球員交換波衫違反防疫令而停賽，不過此舉亦反映呢位巴西前鋒，不論場上紀律同EQ都仲未夠火喉，同拜仁班球員一拍埋就高下立見。

PSG各有各踢

PSG青訓基礎薄弱，只靠金錢堆砌，前線尼馬及基利安麥巴比無疑極具質素，不過中前場球員各有各踢，最大問題係後場同前場欠缺聯繫，前線只靠個人質素，對住其他球就得啫，面對拜仁銅牆鐵壁就忟水啲喇。

拜仁除咗入波勁，防守亦夠穩健。由甘美治、謝路美保定等人組成嘅防線，不論高空進襲或地面攻勢都唔怕，門將紐亞於10場歐聯只失8球，PSG要入波談何容易。拜仁只要踢番一貫嘅中場壓迫，再箝制尼馬及麥巴比活動範圍，PSG就無計可施。以拜仁班球員咁豐富大賽經驗，法定時間夠解決PSG，上盤可取。