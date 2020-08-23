【歐聯爭霸】聖日耳門3大決賽先生成關鍵

PSG雖然首次打入歐聯決賽，不過陣中有3大巨星都有過歐聯決賽經驗，而且3人不約而同都有好表現，帶領當時所屬球隊成功捧盃，加埋累積5面冠軍獎牌，比起另一邊廂嘅拜仁絕對唔輸蝕。

聖日耳門陣中最先擁有歐聯冠軍獎牌係阿根廷國腳迪馬利亞，佢喺2013/14年決賽代表皇馬踢至加時以4比1擊敗馬體會捧盃，其中加里夫巴利喺加時攻入反超前1球，正係來自迪馬利亞助攻，呢名「天使」賽後更當選決賽最佳球員，鋒芒蓋過C朗等巨星；1年後嘅決賽巴塞鬥祖雲達斯，尼馬與美斯、蘇亞雷斯組成「MSN」組合所向披靡，尼馬喺決賽射入埋齋1球，助巴塞以3比1氣走祖記封王，呢球亦係尼馬當屆歐聯第10個入球，同美斯、C朗並列神射手第1位。

至於講到最有決賽命嘅PSG球星非門將基羅拿華斯莫屬，呢名哥斯達黎加國腳喺2015/16、2016/17及2017/18連續3季協助皇馬喺決賽贏波，完成史無前例嘅3連霸偉業，雖然佢喺4強因傷無法上陣鬥RB萊比錫，不過根據法國傳媒報道，基羅拿華斯嘅傷勢好得七七八八，有機會喺決賽復出把關，如果有呢名經驗豐富嘅門神把關，PSG肯定勝算大增。

拜仁上次贏得歐聯冠軍係2012/13球季，佢哋喺決賽以2比1擊敗仲有羅拔利雲度夫基斯嘅多蒙特，當時冠軍成員只有5名目前仍在陣中，包括隊長紐亞、湯馬士梅拿、謝路美保定、阿拉巴及查維馬天尼斯，除查維馬天尼斯外，其餘4名依家仲係必然正選，有晒捧盃經驗，未鬥到最後一刻都唔知鹿死誰手。