川崎前鋒不敗金身被破 經手人係佢

日職周日傍晚大戰，名古屋鯨魚憑克服新冠肺炎嘅金崎夢生一箭定江山，主場1比0擊敗榜首勁旅川崎前鋒，兼中止對方聯賽10連勝及打破其聯賽不敗身。

開賽5分鐘，川崎前鋒發動猛烈攻勢，全靠鯨魚後衞中谷進之介2度護空門，其中第2次解圍，皮球幾乎越過白界，主隊早段力保不失可謂險過剃頭。

川崎前鋒主導賽事，控球66%，但半場落後1球，全因鯨魚2位曾確診新冠肺炎球員踢出水準，澳洲門將蘭格歷克演出穩健，擋住對方不少攻勢，前鋒金崎夢生於44分鐘把握一次門前機會，頭槌頂破前鋒大門，2人戰勝病毒後，今仗更力壓強敵，協助鯨魚上半場領先1比0。

下半場前鋒換入首席射手小林悠及大島僚太，繼續圍攻鯨魚，不過在鯨魚全體回防，改打「901」戰術，前鋒無法撕破對方防線，最終鯨魚力守至完場贏1比0，前鋒今季首嚐敗績。

至於鹿島鹿角主場對大阪飛腳，鹿角32歲名將內田篤人告別戰，結束14年職業生涯，鹿角今仗安排內田篤人後備入替廣瀨陸斗，結果鹿角在早段被小野瀨康介攻破大門之下，戰至補時憑犬飼智也頭槌扳平，打和1比1完場。

日聯嚟緊周三(26日)進行3場補賽，計有FC東京對鹿島鹿角、神戶勝利船對川崎前鋒及橫濱水手對北海道札幌岡薩多。