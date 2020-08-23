【歐聯爭霸】尼馬古天奴好友變對手

巴黎聖日耳門同拜仁慕尼黑呢場歐聯決賽，有唔少巴西元素值得留意，其中尼馬同古天奴嘅森巴對決，絕對係焦點之一。兩位進攻好手由細識到大，可以話係老友鬼鬼，呢兩位有能力左右最終戰果嘅進攻好手，將會成為今場巔峰對決嘅另一大亮點。

現年28歲嘅尼馬同古天奴同年生日，年紀僅僅比後者大唔夠4個月，兩人識於微時，早喺2006年為巴西U14代表隊效力時已經一起踢波，仲喺2008年U17巴西盃首次同場交手，最終該仗古天奴帶領華斯高以2比1擊敗尼馬嘅山度士。古天奴當時表現即刻引起國際米蘭注意，最終畀呢支意甲豪門以380萬歐元買入，搶先登陸歐洲賽場。

2010年，尼馬首次代表巴西國家隊上陣，同年古天奴都收穫第一頂國家隊「喼帽」，其後更一起帶領「森巴軍團」出征2018俄羅斯世盃。兩人仲同西甲勁旅巴塞隆拿頗有淵源，2017年，尼馬以2億2200萬歐元身價，由巴塞轉會巴黎聖日耳門，消息驚動球壇，過咗幾個月，巴塞即刻以1億4500萬轉會費，揾嚟古天奴頂替尼馬。兩單天價交易，亦成為史上最高及第4高轉會費記錄。