【歐聯爭霸】決賽新丁冇好下場

今屆歐聯決賽屬「新丁」鬥「老鬼」，巴黎聖日耳門（PSG）創會50年首次進身歐聯決賽，對住歷來入決賽次數第2多、曾經5度封王嘅拜仁慕尼黑，講決賽經驗完全冇得揮，而且對上6支首次亮相歐聯決賽嘅球隊都冇好下場，全部輸畀前度冠軍兼老牌球會，單睇數據拜仁完全佔壓倒性優勢。

今次係拜仁歷來第11次殺入歐聯決賽，同意甲球隊AC米蘭並列史上第2多，僅次皇馬16次，過去10次拜仁捧盃比率只係50%，成績唔算理想，不過歐洲賽史上過去3次德、法對碰決賽，德甲代表都係最終勝利者，其中2次都有拜仁份。1975/76年度歐冠盃決賽，拜仁以1比0擊敗聖伊天，完成3連霸美夢；去到1995/96年度歐洲足協盃決賽（歐霸盃前身），拜仁兩回合計以總比數5比1大勝波爾多，奪得球會唯一一次歐洲足協盃冠軍。另一支能夠喺決賽擊敗法甲球隊封王係雲達不來梅，佢哋喺1991/92年度已停辦嘅歐洲盃賽冠軍盃決賽，2比0擊敗摩納哥，比賽地點正正就係葡萄牙里斯本，亦係今屆決賽球場光明球場嘅前身。

PSG首入歐聯決賽，經驗無疑較輸蝕，對上一支首入決賽即捧盃嘅球隊係96/97年度擊敗祖雲達斯嘅多蒙特，之後6支新丁全部無一倖免（見附表）。睇番呢6場決賽，除咗2006年嘅阿仙奴之外，其餘5支新丁都係先失波一方，而且都係上半場已失守，輸經驗絕對有根據，今屆唯一不同之處係比賽閉門進行，喺冇現場觀眾情況下，或者可以減輕雙方球員臨場承受嘅壓力。

PSG想捧盃除要打破「新丁魔咒」，仲要擺脫法甲球隊喺決賽輸多贏少嘅頹勢，連同前身歐冠盃，歐聯歷來有4支法甲代表6度打入決賽，當中只有馬賽喺92/93年度掄元，其餘5次都係輸波收場（見附表）。講起馬賽，當年佢哋決賽對手AC米蘭喺歐聯未改制下，以10連勝姿態殺入決賽，最終卻以0比1飲恨，今屆拜仁同以10戰全勝強勢爭冠，PSG又能否再創奇迹？

近6支歐聯決賽新丁成績

2018/19 熱刺負利物浦 0:2(0:1)

2007/08 車路士和曼聯 1:1(1:1) 12碼負5:6

2005/06 阿仙奴負巴塞隆拿 1:2(1:0)

2003/04 摩納哥負波圖 0:3(0:1)

2001/02 利華古遜負皇家馬德里 1:2(1:2)

2000/01 華倫西亞負皇家馬德里 0:3(0:1)

法甲球隊歷來出戰歐聯決賽成績

2003/04 摩納哥負波圖 0:3(0:1)

1992/93 馬賽勝AC米蘭 1:0(1:0)

1990/91 馬賽和紅星 0:0(0:0) 12碼負3:5

1975/76 聖伊天負拜仁慕尼黑 0:1(0:0)

1958/59 蘭斯負皇家馬德里 0:2(0:1)

1955/56 蘭斯負皇家馬德里 3:4(2:2)