拜仁慕尼黑挫PSG歐聯稱霸膺「三冠王」

霸氣拜仁贏歐聯！德甲班霸拜仁慕尼黑喺一致睇好之下，憑京士利高文頭槌一箭定江山，以1比0險勝歐聯決賽新丁巴黎聖日耳門（PSG），6度贏得歐聯冠軍，成為聯賽及盃賽「3冠王」，更係首支歐聯改制後11連勝奪冠嘅球隊。

由於疫情關係，今屆歐聯8強至決賽，於中立場葡萄牙舉行。拜仁今屆表現突出，分組賽至淘汰賽10戰全勝，射入42球，16強開始先後淘汰車路士、巴塞隆拿及里昂，殺入決賽對巴黎聖日耳門，賽前嘅冠軍賠率只得1.46倍。

一開波雙方已經快打快，巴黎聖日耳門球星尼馬18分鐘有第1個入波機會，禁區內左路接應基利安麥巴比傳送起腳，但被拜仁門將紐亞擋出。轉頭輪到拜仁攻勢，22分鐘羅拔利雲度夫斯基於禁區接應左路傳送，禁區內起腳，但門柱救咗聖日耳門一命，拜仁未能打開紀錄。

羅拔仔喺31分鐘再有機會，佢接應傳中波近門頭槌攻門，又未能射破今場復出嘅PSG門將基羅拿維斯五指關。臨完半場前又到PSG前鋒基利安麥巴比，可惜禁區內射門太軟弱無力，被紐亞沒收，半場互交白券。

換邊後兩軍減慢咗進攻速度，但拜仁埋門水準始終較高，59分鐘甘美治於娥眉月頂右路斬去遠柱，伏兵城下嘅京士利高文頭槌攻門得手，助拜仁領先1比0。PSG雖然之後積極反擊，但無功而還，最終拜仁以1比0險勝PSG，繼2013年後再度捧起「大耳朵盃」。