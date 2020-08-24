12場捧1個盃！漢斯弗利克創恐怖紀錄

拜仁慕尼黑今季季初一度陷入低迷，但依家卻成為史上第9支「完美三冠王」，教練漢斯弗利克居功厥偉。佢上年11月臨危受命，由助教身份「升職」接替尼高高華，收拾爛攡子，成功令拜仁大翻身，成績比世界各頂級名帥，有過之而無不及。

漢斯弗利克今季率領拜仁踢咗36場比賽，取得33勝1和2負，勝出率高達92%，其中近21場賽事更加全勝，贏晒德甲、德國盃、歐聯冠軍。

換言之，漢斯弗利克領軍之下，平均12場就有1個冠軍落袋，強如巔峰時期嘅哥迪奧拿、摩連奴都望塵莫及。

漢斯弗利克亦係史上第6位三冠王教練，之前5位分別係安歷基、軒歷基斯、摩連奴、哥迪奧拿、費格遜。佢同時係史上第8位季中上任，獲得歐聯冠軍嘅主帥，對上1位係2016年嘅施丹。

55歲嘅漢斯弗利克教波生涯大部分時間都係做副手，包括曾經擔任薩爾斯堡、德國國家隊助教，以及上年7月加盟拜仁慕尼黑擔任助教，即使之後取代尼高高華，亦一度被當成過度性人物，直至4月先至獲得長約，續約至2023年。

如果話拜仁慕尼黑係大熱捧盃，咁漢斯弗利克有今次成績，絕對係一個大冷門。