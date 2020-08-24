狂嘥機會！尼馬內疚痛哭

巴黎聖日耳門(PSG)創會50年，首次打入歐聯決賽，最後功敗垂成，最傷心一定係球星尼馬，事關賽後呢位巴西國腳忍唔住抱頭痛哭流淚，令人動容。不過，尼馬今場其實表現欠佳，有27次喺佢腳下失去控球權，失控球權比率達47%，成為PSG攻勢乏力嘅主因。

身為世界最高身價球員嘅尼馬，一直以球隊大哥自居，來到決賽關鍵時刻，理應擔起重任，拯救球隊。不過，佢今場表現乏善可陳，一共有3次起腳射門都無功而遠，最大鑊係經常喺佢腳下失去控球權，窒礙球隊攻勢。

事實上，尼馬喺PSG晉級過去之中，已經多次浪費入波機會，近14次起腳都入唔到波，由首席球星變成敗家仔，心情自然難堪。

尼馬之後喺社交網發文話：「輸波係比賽一部份，今場比賽我哋拼盡一切努力，戰鬥至最後一刻，感謝大家支持同愛戴。」

尼馬以往同美斯合作為巴塞捧歐聯冠軍，佢之後轉投PSG，都係想證明自己可以超越美斯，成為新球王，但隨住PSG失冠，再次顯示尼馬未達美斯級數，賽後佢成為PSG陣中喊得最慘嘅1人，絕對可以理解。