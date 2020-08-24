天生冠軍命　24歲京士利高文已有20冠

拜仁慕尼黑喺歐聯決賽以1比0擊敗巴黎聖日耳門(PSG)，第6次獲得呢項錦標，並唔令人意外，但估唔到射入全場唯一入波嘅球員唔係羅拔利雲度夫斯，而係京士利高文，最戲劇性係佢屬於PSG嘅青訓產品。

京士利高文2012/13年球季獲提升上PSG一隊，效力2季喺僅上陣4次，已經有2個聯賽冠軍、1次法足盃、1次法超盃冠軍。

呢位翼鋒之後轉投祖雲達斯，都係「躺着」捧盃，為祖記披甲20次，已經獲得2次意甲、1次意盃及1次意超盃。

京士利高文5年前被祖記外借去拜仁2季，之後再永久轉會，但因為當年拜仁雙翼由洛賓及列貝利佔據，京士利高文只屬於邊緣球員，加上不時受傷，事業一直未被睇好。

不過，隨住洛賓及列貝利離開，高文仔開始受重用，今季德甲上陣24場，係加盟5季以來最多，今場歐聯決賽仲正選上陣一箭定江山。

賽後教練漢斯弗利克都對佢讚不絕口：「對高文而言，今場入波正式宣布佢已經擺脫洛賓及列貝利嘅影響，佢依家已成為球隊主力，呢個入球對佢嚟講，可能係球員生涯一個轉捩點，佢將會變得愈來愈強。」

京士利高文效力拜仁5季，捧過5次德甲、3次德國盃、3次德超盃，加上今屆歐聯冠軍，年僅24歲已經有20冠在手，簡直有天生冠軍命。