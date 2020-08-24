8.24高比日！雲妮莎悼念亡夫：想係惡夢醒來

為紀念已故湖人球星高比拜仁，美國加州橙縣將8月24日定為「高比拜仁日」，湖人將於這天穿上「黑曼巴」球衣出戰對拓荒者的季後賽Game 4賽事。昨日(23日)是高比拜仁的42歲生忌，各地球迷都紛紛在社交網站向這位傳奇球星致敬，遺孀雲妮莎亦有發文：「我的寶貝，生日快樂。謝謝你，留下了天堂的碎片，讓我每天醒來都有所期待。謝謝你給我的愛多得足以維持幾輩子，下輩子我也選定你。」

高比拜仁與其次女詹納年初遇空難身亡，一覺醒來，奇蹟還是沒有發生，雲妮莎也曾經對天抱怨過：「我才是應該先走的一個，那就不用承受這樣的心痛。」雖然高比時常教她如何變得強，但雲妮莎表示自己其實很脆弱，三個女兒是她唯一走下去的動力：「你們不在之後，我們的生活變得一片空白。我的內心破碎不堪，即使多麼想哭，也要掛上笑容，好讓我們的女兒活得更好。我一點也不堅強，她們才是。你一定會為她們感到自豪的，每天看到她們都令我會心微笑。我知道Gigi正和你慶祝生日，很想念這位體貼的公主呢！」

「8」和「24」是高比生前穿過的球衣號碼，橙縣早前宣布以8.24為「高比日」，希望鼓勵大家能夠延續「黑曼巴精神」，並鼓勵年輕人追求自己的夢想。今季轉投湖人的JR史密夫周日（23日）接受美媒訪問時表示，高比的精神將長存「紫金軍團」：「我們每一天都會提起他。每天訓練結束、每次集隊都會呼喊他的名字。我們常常分享與他的回憶，又會學習他的心態，是他的精神把我們團結起來。」據NBA旗下網站「Lockervision」資料，湖人將於明日（美國時間8月24日）對拓荒者Game 4一戰將穿上由高比親自設計的「黑曼巴」球衣，力爭第三勝。

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