【有片】VAR變廢鐵！漏畀聖日耳門12碼

歐聯決賽拜仁慕尼黑1比0擊敗巴黎聖日耳門(PSG)，VAR再次引起爭議，下半場PSG前鋒基利安麥巴比殺入禁區左路，扣入中間準備起腳，被拜仁後衞甘美治踢中後腳即時倒地，球證奧薩度睇唔到之餘，VAR亦冇進行重播檢測，PSG白白冇咗1個12碼。

從慢鏡所見，當時甘美治的確有踢中基利安麥巴比，應該吹罰12碼，賽後好多球迷都為PSG抱不平，瘋傳當時比賽片段，紛紛批評VAR係廢鐵。

不過，上半場PSG後衞泰路基拿都有喺禁區內，出手拉跌拜仁慕尼黑翼鋒京士利高文，球證奧薩度同VAR都係冇表示，可能之後「補償」畀拜仁，冇吹罰甘美治。

唔計呢1球，其實基利安麥巴比今場表現欠佳，只有1次射中目標，佢當時喺禁區內中央，無人看管下起腳，竟然冇角度、冇力度，被紐亞接實。

同埋呢位法國國腳全場只有28次觸球及11次傳球，都係PSG正選球員之中最少，實在令人失望。