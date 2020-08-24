港超聯　富力R＆F出戰亞洲賽　AFC開綠燈

香港足總接獲亞洲足協(AFC)通知，表示富力R&F將可代表香港出戰亞洲賽。附屬於中超廣州富力的港超聯球會富力R&F，其亞洲賽參賽資格因此一度成疑，今次AFC開綠燈，意味富力R&F有機會踢來屆亞洲賽，但就設有一項條件，規定球會不可與廣州富力一起出賽。

富力R&F希望出戰亞洲賽絕對不是秘密，由於富力R&F主場設於廣州燕子崗，而且不是香港足總的「具投票權會員」，球會的亞洲賽資格一直未明朗。今次AFC就富力R&F出戰資格回應香港足總，就成功釋除有關疑慮，但由於富力R&F和廣州富力的關係密切，AFC同時亦規定兩軍將不能同時出戰亞洲賽。

富力R&F主帥楊正光就對球會能夠出戰亞洲賽表示歡迎：「喺之前收到足總通知AFC嘅回覆，話我哋係合資格打到亞洲賽。當然呢個消息對球隊及球員黎講，都係一件榮幸及高興嘅事。」由於港超復賽依然未有確實定案，楊正光亦表示暫時在球隊部署或者引援操作上，不會有新計劃。

如果港超成功復賽，富力R&F將於積分榜，與理文及傑志同積10分，并列首位，好大機會取得來季為香港出戰亞洲賽的席位。至於港足代表陳俊樂效力的廣州富力於中超開咧後，暫時以7分位列A組第5位，下場(25日)將面對FC山東。