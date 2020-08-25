車路士今周掃3星　拍板1億歐元簽夏維斯

新一季英超已經逼近，各路雄師都加緊組軍，大豪客車路士近日出現連串大動作，據報今個星期內將會連掃3大球星，最矚目必數以破球會轉會費紀錄1億歐元，收購利華古遜嘅德國中場夏維斯，而李斯特城左閘芝維爾同巴黎聖日耳門中堅堤亞高施華，亦都非常接近加盟。

英國、德國傳媒廣泛報道，車路士已經同利華古遜就夏維斯轉會達成協議，據轉會消息權威記者Fabrizio Romano爆料，今次轉會費總值為1億歐元(約9,000萬鎊)，當中8,000萬歐元為現金，另外2,000萬歐元為浮動獎金(視乎歐聯成績)，由於夏維斯一早已經同車仔傾掂個人條件，估計轉會可以好快落實。

夏維斯來投將打破車路士史上最高轉會費紀錄，舊紀錄係2年前用8,000萬歐元簽西班牙門將阿列沙巴拿加，而今次佢哋用1億歐元買夏維斯，正正就係上年賣夏薩特去皇家馬德里嘅收入，而夏維斯依家只不過21歲，仲有大把升值潛力。

另外，英國《天空體育》報道，車路士同李斯特城就芝維爾轉會談判已「幾乎完成」，預計轉會費為5,000萬英鎊，由於李斯特城失落下屆歐聯資格，有需要放走主力確保財政穩健，令車路士有機可乘。至於35歲巴西中堅堤亞高施華同巴黎聖日耳門約滿，據報已經同車路士傾掂合約，日內就會簽約1年。