鄭錦興開健身房　為下半場舖路

「我的上半場是籃球，下半場是家庭和事業。」而35歲這個年紀，或許臨近半場結束。他一方面要抓緊球員生涯的尾巴，用自己的方式射進「壓哨球」，回饋標準福建和港隊栽培，另一方面也要思考未來的路該怎麼走。開設健身房，向相戀多年的女友求婚，都是鄭錦興人生下半場的第一步。

記憶裏的鄭錦興總是一副隨意裝扮，典型運動員的模樣。沒想到穿起粉色西裝，倒沒一點違和感，還挺適合健身房老闆的身分。6月阿興和朋友合資在銅鑼灣開設Fitness Fuel，有別於連鎖店，主要提供一對一訓練，由健身教練為學員度身訂造課程，幫助他們塑造健康體態。

拍攝期間，阿興為我們示範各種器材，哪個動作對應哪塊肌肉，如何鍛練彈跳和爆發力，他都講解得頭頭是道。原來阿興有意成為健身教練，專門培訓籃球員：「籃球和健身關係密切，我經常研究外國的訓練方式，希望融合甲一球隊的訓練元素，設計出適合香港球員體質和需要的課程。」

年初向相戀8年的女朋友可宜求婚，沒幾個月又當起老闆，準備投身教練行列，這些改變難免與「退役」兩個字聯繫起來。阿興說如果人生是一場球賽，「上半場是籃球，下半場是家庭和事業」，35歲這個年紀正處於過渡期。「我很感恩一直做著最喜歡、最驕傲、最自在的事，雖然我還計劃多打2、3年，但是時候思考未來的路，邁開第一步。」

短短的訪問裏，阿興說過3次「感恩」——感恩遇見籃球，感恩碰到一群教練和隊友，感恩即使屢屢受挫，仍能擁有長達17年的甲一生涯。「如果我沒那麼喜歡籃球，應該早已放棄。」他笑道。曾因扁平足無法跑步，兩度「爆肺」，手肘一再動刀，對運動員來說通通都是重創，「很多人問我，會否覺得自己很差，失去動力，受傷是否生涯句號……但我滿腦只想著一但康復就去訓練，從前每周練3課，受傷後加練2課，練完就可做回最喜歡的事。」

若問遺憾，他坦言有。特別是他年少成名，就讀英華時已被球迷冠稱「港版流川楓」，對未來自然抱有期待。「前港隊教練麥錦輝對我評價很高，常說憑我的身高和運動天賦，可衝出香港闖闖日職和韓職。」他無奈笑笑，回憶起小時候最喜歡跟比自己年長，更高更壯的球員「鬥波」，哪怕輸得慘烈還是擦擦汗水，挺起胸膛嚷著「再來」。2015年告別效力10年的標準福建轉到東方龍獅，也是因為喜歡挑戰，想要一嘗職業球員的滋味。「因受傷和種種因素，我失去許多機會。你問我會否遺憾，當然遺憾，因為我無從得知自己能達到哪個水平。但能多陪陪家人，為香港打球也是好的。」

2月亞洲盃外圍賽期間，阿興在社交媒體貼出球員證，寫道：「由最細到最大，每一次都是回憶。」轉眼間，2005年東亞運剛滿20歲、初穿港隊球衣的小伙子，已是亞盃外名單最年長的一員。他笑說港隊何時征召都會出席，原因很簡單：「代表香港出賽是一種榮耀。」只是隨著年紀漸長，相比起帶領球隊衝鋒陷陣，他更想讓鎂光燈落在年輕球員身上。「無論是福建或港隊，我都希望在退役前盡可能傳授經驗，提攜後輩。哪怕要我幫後生仔『執吓波』，我都義不容辭。」

「不會介意淡淡退場嗎？」我問。他搖搖頭，說他原來就打算用這種方式告別球場。「小時候我想帶領一支球隊，想獨當一面，想成為聯賽得分王，想大家記得阿興是一個很有拼勁，很搏的球員。這些目標我都做到了，最遺憾的是沒嘗過冠軍的滋味……」他吸一口氣，續道：「而最後這幾年，我想好好回報我的球隊，幫助我的隊友，這樣已經很開心，很足夠。」

場地：Fitness Fuel HK

服裝：MODE by Eddie Tam