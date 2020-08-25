尹戈爾當年想買10粒星 曼聯1個都買唔到

曼聯前主帥尹戈爾於2014-2016年執教曼聯兩季，成功在首個球季帶領曼聯重返前四，更在第2季奪得足總盃冠軍，不過因被批評踢法沉悶，與上一任的教練莫耶斯同樣提早下台。近日接受英國足球雜誌《442》訪問時，這位荷蘭教頭埋怨當時未能帶領球隊取得更好成績，全因為曼聯並沒有在轉會窗簽下他當時希望買入的10位球員。

尹戈爾認為曼聯當時在前、中和後場都需要進行補強，而且每位都屬於頂級球星。在前場方面，尹戈爾希望簽入利雲度夫斯基、希古恩、尼馬、湯馬士梅拿、馬列斯以及沙迪奧文尼。至於中場和後防方面，尹戈爾的目標是簡迪、占士米拿、沙治奧拉莫斯以及曉姆斯。對於最後一位都未能夠成功加盟，尹戈爾就相當失望：「喺我離開之後，好似見到馬列斯同簡迪最後轉會去曼城同車路士，而唔喺曼聯，我就發現相當奇怪。」

事實上曼聯在當年投入了大量金錢，包括以5,900萬鎊從皇家馬德里購入迪馬利亞，並羅致了靴里拉、勞基梳爾、白蘭特和馬高斯盧祖，可惜除了勞基梳爾之外，其他已經全部離隊。