祖雲達斯開操　C朗心情靚畀Like派路

距離上季收咧唔夠1個月，衞冕意甲嘅祖雲達斯，已經喺都靈訓練基地開操備戰新一季聯賽，新上任嘅主帥派路自然成為亮點，呢位換上一身教練裝嘅昔日中場大師，首次帶隊主持球隊操練，似乎非常享受自己嘅新角色。

完成首課操練之後，派路就拍片向球迷交代教練初體驗嘅感受：「首日操練情況好好，係一個好開始，希望嚟緊我哋可以繼續進步。」參與訓練嘅球員，除咗邦路斯、保方同基亞連尼等球隊老臣子之外，當然唔少得最近啱啱求婚成功嘅C朗，呢位葡萄牙球星春風滿面，同幾位球隊主力放完假返嚟，似乎心情都唔錯，仲同派路有講有笑。

祖記歐聯16強遭里昂淘汰之後，揾嚟原本要接手球隊U21帥印嘅派路，頂替前主帥沙利嘅一隊帥位，希望呢位球隊名宿可以帶領祖記重拾昔日歐戰光輝。執教經驗欠奉嘅派路初來乍到，已經揾咗唔少好幫手，包括兩位前意大利國家隊戰術分析師，嚟緊往日AC米蘭同國家隊戰友尼斯達，都有機會加入教練團。至於陣容方面，消息指派路已經開始接觸昔日祖記中場好拍檔維達爾，希望將呢位智利中場帶返嚟意大利。