學業‧足球‧　潘敬知人生交叉點

在外國邊讀書邊參與當地足球比賽，是港足小將接觸高水平足球一大途徑，但最終都不得不面對抉擇，在全心專注學業，或成為職業足球員兩條路上，不少人都在量度着夢想與現實的距離。6月港隊U23集訓大軍中，正於美國攻讀大學4年級的潘敬知(Titus)，亦將面對這個人生交叉點。

■圖／文：黃雋謙、林卓臻

中學時代就遠赴英國求學的Titus，對足球一直保留着熱誠，透過參與當地高中聯賽，他嘗過英式足球的體力化踢法，對身材瘦削的他而言，絕對是震撼教育。為了讓自己能夠進一步接觸更高水平足球訓練，Titus於英國高中畢業後，透過經理人公司推介，選擇轉到美國繼續升讀大學，參與當地大學聯賽。美國大學先進完善的訓練設施，固然令他大開眼界，但大學運動員堅持要變得更強的心態，卻令他有更深體會：「佢哋係好鍾意練波，就算要朝早七點半起身都好積極，甚至知道自己可能讀完大學唔使再踢，佢哋都好積極。」

體會大學球員追求更強心態

大學校隊奮鬥的血與汗，可謂Titus在美國這些年來最深刻的體會，從中，他亦窺探到作為球員的心酸。首年加入大學校隊，未能隨即取得上陣機會的Titus，只能夠在球隊跟操，「體能我不嬲都算係好，球隊做Yo-Yo Test（來回跑測試），我（成績）都係頭幾，呢方面同技術上，都唔係差太遠。」大學2年級開始他逐漸獲得上陣機會，卻因為不滿自己場上表現，一度被挫敗感所困擾。

領略港隊戰衣重要性

正攻讀工商管理學位的Titus，每周的時間被學業和訓練所支配，踏入大學最後一年，Titus亦透露正考慮退出校隊，專心應付學業，他坦言要同時兼顧兩者，絕非易事：「星期一至五練波，星期一同四練完波要去健身，星期三同六仲要比賽，係好辛苦。」畢業後Titus計劃回港發展，曾為港隊梯隊出戰的履歷，或許能讓他更容易贏得本地球會的一紙球員合約，但比起成為職業足球員，年僅20歲的他，似乎已經為未來作了別的打算：「我唔係咁想攞足球作為一個職業。自己做生意，呢嗰係我嘅夢想，所以要出嚟打拼過先。」

採訪當天，為了配合記者拍照，Titus特意帶上一件別具意義的球衣，只見他小心翼翼，如處理寶物般換起印上23號的港隊白色作客戰衣：「呢件衫係珍藏版，好少攞出嚟着。」2017年年尾，這件23號戰衣陪同Titus，一起與港隊U18代表隊遠征越南，出戰於當地舉行的U19亞錦賽外圍賽，主力之一的Titus，兩仗皆以正選身份上陣，嘗到為港征戰的滋味。

雖然以往曾有過入選各港隊梯隊的機會，但Titus認為，自己近年才正真意識到港隊戰衣穿上身的那份重要性，亦令他更加珍惜代表港隊的日子：「我細嗰嘅時候，唔係話好認真，我覺得我有能力做到，但細嗰鍾意玩吓玩吓。」港隊U23即將要備戰明年舉行的亞錦賽外圍賽，球隊6月集訓期間有份跟操的Titus，坦言希望能爭取機會，與這班港隊隊友再次並肩作戰：「我嚟得選就梗係想踢，目標係可以踢正選。我覺得踢埋呢次，唔知幾時再有機會，所有我想珍惜呢次機會。」

不幸染疫心有餘悸 U23集訓助除顧慮

美國於2月中開始爆發新冠肺炎疫情，Titus亦不幸受感染，回憶起美國當地情況，他依然心有餘悸：「2月尾放咗一個禮拜春季假期，基本美國所有州份嘅學生，會飛嚟邁亞密玩，沙灘上好多人，嗰陣時疫情已經開始爆。」Titus見狀不對，即刻購買機票回港，返港後為求心安理得，自行到醫院接受病毒測試，才最終發現「中招」，Titus表示當時最擔心的事，莫過於影響自己運動表現，以後不能再於綠茵場上奔馳：「我最大擔心就係踢唔到波，因為嗰陣時聽得太多（確診後）會肺花、會纖維化，就算好返到要用呼吸機，我心諗大鑊啦。」Titus透露自己隔離期間都沒有出現病徵，亦慶幸沒有傳染給身邊家人。

由感染新冠肺炎入院接受隔離，至到6月參與港隊U23集訓，Titus坦稱自己曾擔心身體機能，會因染病而受影響：「隔離期間到5月期間，我幾乎冇點郁過，可能因為臥床太耐，出院後有一排曾經行唔到，嗰陣時好驚冇得踢。」最終證明一切顧慮皆屬多餘，獲得港隊U23教練青睞，能與昔日港隊梯隊好兄弟再一起訓練，對Titus而言是莫大鼓舞：「因為都有2、3年冇踢過，有好多細嗰都一齊踢過嘅隊友，隔咗咁耐可以再一次踢番波，係好開心。最開心係覺得自己跟得上，對自己表現好滿意。」

潘敬知 Titus Profile

生日日期：26/1/2000

場上位置：進攻中場

現就讀大學：

Nova Southeastern University

曾效力球隊：傑志青年軍