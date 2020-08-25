部分戶外運動場所8.28重開　不包括足球籃球

本港新冠肺炎疫情有漸趨緩和的跡象，日前更錄得自七月初第三輪疫情爆發以來，首次單位數字的確診個案。食物及衛生局局長陳肇始周二（25日）見記者時宣布，周五（28日）起逐步有序地放寬社交距離措施，包括有條件地重開部分戶外運動場所，以及容許在郊野公園戶外範圍內，毋需佩戴口罩。而當局會開放那些場地，詳情則有待公布。

陳肇始指近日確診個案數字回落，但疫情每一天都有機會反覆上落，可是不能等到完全零確診才放寬有關措施，因此政府將逐步容許一些日常生活比較必需和可透過加強預防及控制感染措施的社交及經濟活動，以接受與病毒共存的新常態。

陳肇始宣布，政府決定從周五起，逐步有序地放寬三項社交距離措施，包括有條件重開戲院、美容院和「部分涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所」，以及容許市民在郊野公園戶外範圍內不需佩戴口罩。

陳肇始回應放寬戶外運動成戴口罩合理辯解時稱，留意到市民出現抗疫疲勞，炎熱天氣下做運動要戴口罩亦十分辛苦，故決定豁免有關措施，但她未有回應戶外運動轄免會否包括街跑等問題。

香港網球總會在本月17日曾發聲明，建議政府在限制每個網球場最多容納兩人的條件下，重開所有場地，網總表示歡迎及支持政府是次決定，希望網球場所會被納入本階段的重啟設施名單內，讓市民抗疫同時維持身心健康，也可以緩解網球業界面對的困境。

政府其後宣布，可重開的戶外運動場所，部分涉及較少身體接觸的活動，即運動場的跑道、網球場和練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校和無線電控制模型飛機場。

發言人表示：「我們在過去一個月一直鼓勵市民留在家裡並保持社交距離，以遏制第三波疫情的蔓延，政府明白市民開始出現抗疫疲勞，希望進行戶外活動。而事實上在戶外做運動（相比在室內場所）的感染風險較低，並能有助保障身心健康，讓市民有強健的體魄繼續應對疫情。由於現時在公眾室外地方進行相當消耗體力的體能活動並不屬於不佩戴口罩的合理辯解，我們了解很多市民在夏季炎熱的情況下因未能佩戴口罩在戶外運動而停止運動的習慣。考慮到上述因素，政府將修訂相關法例，以訂明任何人在指明公眾地方(室內地方除外)進行相當消耗體力的體能活動包括運動，即屬在該處不佩戴口罩的合理辯解，鼓勵市民進行體能活動。」