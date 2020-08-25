出席保特生日P　史達寧病毒檢測呈陰性

男子百米世界紀錄保持者保特確診新冠肺炎震驚體壇，有份出席佢生日P嘅曼城英格蘭國腳史達寧亦有染疫危機，英國《天空體育》近述接近消息人士表示，史達寧病毒檢測呈陰性，感覺良好並無染病徵狀。

保特上周五(21日)開34歲生日P，保特鍾意足球，邀請曼城球星史達寧、利華古遜球星里安拜尼等出席，報道指出席者全部冇戴口罩，現場影片亦見到史達寧酒樽，被在場一名出席者攬頭攬頸，在耳邊傾密偈，如果該人士染疫，史達寧中招機會頗高。

保特在派對周一(24日)確診新冠肺炎，現接受隔離治療，消息獲牙買加衞生部證實，並正在追蹤密切接觸者。史達寧母親是牙買加運動員，與當地體壇有聯繫，因為獲邀出席保特生日P，但勢估唔到生日主角出事，而佢亦要接受檢測，暫時呈陰性亦冇病徵。

雖然曼城毋須應付9月12日英超首輪賽事，但史達寧是英格蘭國腳，修夫基召集隊員，應付9月5日歐洲國家聯賽英格蘭對冰島賽事，所有球員都會接受檢測，得到陰性結果才獲准加入集訓，史達寧已獲徵召。