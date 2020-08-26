英格蘭點兵　馬古尼孭住傷人官司入選

英格蘭國家隊點兵，應付歐洲國家聯賽9月5日作客冰島及9月8日作客丹麥共2場賽事，近日被捲入傷人官司嘅曼聯中堅哈利馬古尼獲徵召，其曼聯隊友格連活特、曼城小將菲爾科頓及列斯聯中場加雲菲臘斯，則首次入選。

馬古尼早前在希臘度假期間搞出大新聞，佢涉嫌傷人、拒捕、襲警及意圖行賄等罪名被捕，不過馬古尼已於法庭上否認所有控罪，並獲准返回英國，據了解馬古尼回國後，唔會再理會此案，有可能不了了之，修夫基亦唔理咁多，徵召馬古尼入伍。

曼聯新星格連活特今季表現神勇，被譽為新神童，終於獲得首頂喼帽；菲爾科頓在英格蘭U21上陣15次入4球，加上在曼城經常有落場機會，入選亦好合理；至於24歲中場加雲菲臘斯今季協助列斯聯重返英超，亦獲得修夫基注意。

日前出席保特生日P嘅史達寧，保特證實確診後震驚體壇，被列為密切接觸者嘅史達寧接受病毒檢測，結果呈陰性，修夫基亦唔理咁多，召咗佢入隊先。至於佐敦軒達臣、阿歷士張伯倫及芝維爾，悉數因傷落選。

英格蘭大軍名單

門將：甸恩軒達臣、比克福特、尼克普比

後衞：阿歷山大阿諾特、艾歷迪亞、祖高美斯、米克堅尼、哈利馬古尼、泰朗明斯、捷比亞、基爾獲加

中場：菲爾科頓、美臣蒙特、加雲菲臘斯、迪格蘭賴斯、禾特普斯、哈利雲克斯

前鋒：譚美阿巴謙、格連活特、丹尼艾格斯、哈利卡尼、拉舒福特、查頓辛祖、史達寧