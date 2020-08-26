【美斯轉會】球王正式要求離開巴塞隆拿！

「球王」美斯真係要離開巴塞隆拿！？據西班牙同阿根廷多個權威媒體證實，美斯喺西班牙時間周二(26號)，通過FAX正式向巴塞隆拿提出轉會要求，雖然佢同巴塞隆拿嘅合約去到2021年夏天完結，但據報合約內有條款容許佢「今季」(19/20球季)自由轉會，而美斯同巴塞隆拿就「今季」嘅時間定義出現分歧，隨時要對薄公堂！

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自從歐聯2比8慘敗出局後，一直有傳美斯對巴塞隆拿組軍心灰意冷，即使新帥朗奴高文挽留，呢位阿根廷球王仍去意已決。被視為美斯「代言人」嘅阿根廷著名記者Veronica Brunati證實，美斯已經向巴塞隆拿提出離隊，而且係希望啟動合約內免費轉會嘅條款。

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據報美斯同巴塞隆拿簽嘅合約，有價值7億歐元嘅解約條款，不過同時列明美斯可以喺19/20球季完結前免費轉會，文件上喺5月31號後已經「過期」，不過美斯方面認為喺新冠肺炎疫情下，歐洲足協已將19/20球季嘅結束時間推遲到8月，所以美斯堅持自己仍然享有免費轉會嘅權利，而最終好可能要透過打官司嚟決定誰對誰錯。