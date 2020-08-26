【馬古尼判監】超激法庭　控辯各爆荒唐內幕

哈利馬古尼喺希臘被判監，雖然連該曼聯隊長在內嘅3位被告都冇出席聆訊，不過法庭內嘅對薄仍然非常「精彩」，控方同辯方各自提出唔同版本嘅荒唐內情。

據6位參與拘捕哈利馬古尼嘅希臘警員表示，該英格蘭中堅喺參與一場打鬥後，面對警方拘捕不斷大聲作出侮辱同推撞，其中一名警員Mickolos Kolios更指馬古尼試回行賄，回憶當時馬古尼話：「你唔知我係邊個？我係曼聯隊長！我大把錢，我可以畀錢你，放我哋走。」

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不過，為馬古尼作證嘅好友Ashden Morley就提出另一故事，佢指當時喺酒吧內，馬古尼妹妹Daisy被2名疑似阿爾巴尼亞男子騷擾，並向Daisy手臂注射迷姦藥，令Daisy一度雙眼反白暈倒，好在馬古尼未婚妻及時發現，事件亦令打鬥出現，而當幾名便衣警員到達後，2個疑似阿爾巴尼亞男子已經逃走。Ashden Morley進一步指出，當佢哋租Van仔去醫院期間，被2架車一直跟蹤並截停，當時佢哋好驚被綁架，事後先發現原來係便衣警員，最終哈利馬古尼同好友Chris留低，其他人就繼續去醫院，Ashden Morley回憶最後見到嘅鏡頭係：「馬古尼同Chris跪喺地上高舉雙手，而且被警察又踢又踩。」

馬古尼未婚妻Fern Hawkins周二亦喺twitter表示：「呢班人(希臘警方)想摧毀馬古尼嘅名聲，所有相信佢哋大話嘅人都係蠢才。馬古尼知道嗰班人(希臘警方)認識佢，因為佢哋一直打馬古尼，一邊話『你嘅足球生涯玩完』、『你唔使再踢波』。」

至於代表警察嘅控方律師Loannis Paradissis就向英國《每日郵報》表示：「馬古尼侮辱我哋嘅警察，佢同佢朋友打到3個警察要入醫院。馬古尼同佢朋友創作一個阿爾巴尼亞人襲擊妹妹嘅故事，我從來未聽過咁嘅垃圾，佢哋只係想掩飾自己醜惡行為，對於希臘警方同阿爾巴尼亞人都係極大侮辱。」