【澳職季後賽】西部聯見到佢慘過撞鬼

星期三賽事焦點同大家研究，澳洲職業聯賽季後賽4強，由墨爾本城對西部聯，墨爾本城今季表現出色，長期保持在前列位置，在常規賽提前鎖定亞軍席位，向住季後賽冠軍進發。

西部聯在常規賽排第5位，季後賽上輪賽事對布里斯班獅吼，憑意大利中場迪亞文迪建功，險勝1比0過關。

墨爾本城今仗不但以逸待勞，佢哋在今季常規賽對西部聯，錄得3戰3勝，往績食住對手，3次交手，墨爾本城射手占美麥卡倫總共攻入6球，擺明食住西部聯，所以今場主勝可以放心捧場。

名家：邪神

直播表

周三3:00pm 澳職 墨爾本城Vs西部聯

Now 639、有線655、615台、myTV Gold 302

周三6:00pm 日職 神戶勝利船Vs川崎前鋒

有線661、601台

周三6:10pm 澳職 FC悉尼Vs珀斯光輝

Now 639、有線655、615台、myTV Gold 302

周三6:30pm 日職 橫濱水手Vs北海道札幌岡薩多

有線662、602台