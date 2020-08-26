華倫神鋒重返英超 　加盟英超新軍列斯聯

今季升上英超嘅英格蘭傳統球隊列斯聯，近日完成重磅收購，由西甲球隊華倫西亞引入前鋒洛迪高摩連奴，轉會費約3000萬英鎊，意味呢位29歲西班牙國腳，相隔16年後，將重返英超賽場，勢必成為列斯聯鋒線一把尖刀。

巴西出生嘅洛迪高摩連奴，細細嗰就喺西班牙長大，早年曾先後效力切爾達同皇家馬德里青年軍，2014年轉投華倫西亞之後，慢慢坐穩「蝙蝠軍團」主力前鋒位置，2018/19賽季帶領球隊捧起西盃冠軍，過去一季為華倫射入7球，並交出11次助攻。呢位機動性十足嘅前鋒踢法全面，2018年曾隨西班牙國家隊出征俄羅斯世盃，早前再次被「狂牛軍團」主帥安歷基徵召，入選最新一期西班牙國家隊大軍。而過往洛迪高摩連奴，亦曾收到包括馬德里體育會同巴塞隆拿等豪門嘅青睞。

由「狂人」教頭比爾沙領軍嘅列斯聯，今季重返英超，絕對不容失禮，呢位阿根廷主帥就睇啱曾經幫保頓踢過英超嘅洛迪高摩連奴，希望呢位「狂牛」國腳級前鋒，可以提升列斯聯進攻質素。過往洛迪高摩連奴曾受到包括馬德里體育會同巴塞隆拿等豪門嘅青睞，據報今次交易花費約3000萬英鎊，外加1000萬英鎊附加費用，對新升班嘅列斯聯嚟將絕對係重磅投資，足見球會重新立足英超嘅決心。

錯失來季歐戰資格，兼陷入財困嘅華倫，今季轉會窗星散，繼早前中場核心柏利祖，同高基連離隊之後，呢次前場主力洛迪高摩連奴都走埋，陣容將面臨極大轉變，據報「蝙蝠軍團」希望引入皇家馬德里前鋒馬約萊爾，頂替前場空缺。