梅州江西同組　中甲將上演港足打吡

中超開鑼近1個月之後，次級聯賽中甲近日亦公布將於9月12日開賽，其中港足代表「細佬」梁諾恆效力的梅州客家，以及羅素的江西聯城，齊齊被分入B組賽區，意味兩位港將有望於中甲賽場碰頭，上演港足打吡。

中甲賽會周三(26日)召開球會總經理會議，商討新一季聯賽安排，決定9月12日開咧，至於賽制將會仿效中超以「賽會制」舉行，18支參賽球隊，被分入常州、成都及梅州3個賽區，其中兩位港將分別效力的梅州客家及江西聯城，被分入B組，同組對手包括浙江綠城、陝西長安競技、遼寧瀋陽城市及貴州恒豐。

加盟梅州客家已經超過3個月嘅「細佬」，就表示對聯賽終於開鑼感到非常興奮：「因為由5月到上到嚟之後，訓練咗咁耐，都打咗好多場友誼賽，咁終於就定到賽區同球隊，希望可以盡快定埋比賽日程。」「細佬」亦期待可以與羅素在中甲交手：「對上一次同Andy(羅素)有對碰或合作，係之前喺南華會同飛馬，佢嗰陣時仲踢緊大埔，希望大家作為香港球員，都有一個好發展，好期待呢場比賽。」

另外中超球隊廣州富力，於官方微博宣布主力射手沙希域將返回以色列國家隊，參與歐國聯賽事。據内地媒體《南方都市報》透露，這位上季中超神射手與廣州富力合約至年底到期，但已經提前與球隊解約，而沙希域本人亦於個人IG，上載自己廣州富力球衣的照片，並附上「祝好運」的字句，疑似與這支效力了4年的球隊作告別。