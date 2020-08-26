魯爾率皇馬贏U19歐聯　創造歷史

當巴塞隆拿被美斯離隊消息搞到立立亂，其死敵皇馬喺歐洲賽揚威，2018年加入皇馬青訓嘅名宿魯爾，周三(26日)凌晨領軍角逐U19青年歐聯決賽，結果皇馬以3比2擊敗賓菲加，皇馬歷史上首次捧走青年歐聯獎盃，創造新的傳奇。

皇馬一隊贏歐聯唔出奇，歷史上總共贏過13次，魯爾「6條煙」年代就曾為皇馬3度奪冠，不過青年歐聯冠軍卻係皇馬歷來首次，魯爾及其隊員成為歷史創造者，足以列入史冊。魯爾於2年前重返皇馬，展開青訓教練生涯，去年擔任皇馬卡斯迪拿主帥，今季擔任皇馬U19看守教練，結果領軍角逐青年歐聯，踢出彩虹。

在今次賽事，皇馬分別贏祖雲達斯3比1、贏國際米蘭3比0、4強贏薩爾斯堡2比1、決賽贏賓菲加3比2，奪得冠軍。

順利奪冠後，隊員將魯爾拋向半空，魯爾其後感慨地說：「球隊非常出色，這次奪冠，足以同我球員時代嘅偉大時刻相提並論。」魯爾又恭賀各戰將：「我要恭賀球員們，佢哋邁出職業生涯重要一步，這是歷史性一天，我好榮幸參與其中。」

西班牙唔少評論認為，魯爾係皇馬下任主帥熱門人選，當施丹卸任，魯爾旗下嘅子弟兵成熟，就係佢接棒之時。