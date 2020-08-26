大埔區議會另起爐灶　擬成立新隊打丙組

大埔區議會曾在7月的會議上，決定自2020至21年球季起，收回對和富大埔的授權。據大埔區議會近日披露的文件顯示，該會正計劃在9月1日舉行的會議上，審議授權栢禧體育會為新一支代表大埔參加足總旗下賽事的球隊。栢禧創辦人何信賢受訪時指，球隊對獲區議會授權感興趣，但能否在下季向足總申請成為丙組球隊仍是未知之數。

大埔區議會在7月7日的會議上正式通過議案，收回和富大埔足球會代表大埔區議會，參加香港足球總會旗下賽事的授權。區議會繼而將在9月1日的會議上，審議授權另一支球隊栢禧體育會，成為新一支以大埔名義參加賽事的球隊。據悉，栢禧代表將出席當日會議，解答議員的質詢，預料當日便會有決定。

栢禧體育會由現職晉峰總教練的何信賢創立，多年來主要參加足總舉辦的五人足球聯賽，並曾在「NIKE香港五人足球賽」屢獲殊榮。「何Sir」受訪時表示，自7月區議會收回大埔的授權後，便收到當區議員的邀請，詢問有否意欲承接授權。會面後，他對能發展地區青訓大感興趣，而且希望構建一支以栢禧出身的球員為班底的11人球隊，遂與該議員達成初步共識。惟栢禧目前在足總僅參與5人足球賽，他解釋其實早於上季已曾「入紙」申請參加11人比賽：「上季佢哋唔批，今年會再申請，但下季畀唔畀新丙組隊加入都未知。」他強調，現時僅與大埔區議員方面有過接觸，對於能否以「大埔栢禧」名義參賽，或球隊的架構組成等事宜，仍然處於相討階段。

另外，據悉今季曾鬧出欠薪風波的和富大埔，會方與新贊助商之間的討判已進入最後直路，該會有望續戰來季港超聯。有指，即使栢禧體育會最終獲得大埔區議會的授權，也不影響和富大埔在足總的會籍，換言之「綠戰士」無論如何仍具資格以大埔名義，繼續參與港超聯賽事。