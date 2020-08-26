官宣！病毒報告已出　經理人證保特中招

「飛人」保特的經紀人向英國傳媒證實，該名8面奧運田徑金牌得主的病毒測試報告已出，結果呈陽性反應。已證實確診新冠肺炎的牙買加飛人保特，將繼續有麻煩事，牙買加總理霍爾尼斯指出，警方已開始調查這位奧運傳奇的生日派對違反防疫規例，隨時被定罪。

保特經理人周三回覆英國傳媒，《太陽報》引述指「保特的病毒測試呈陽性反應，然而目前他未有出現症狀。」

保特在上周五（21日）渡過了自己34歲的生日，更在牙買加舉辦了一個派對，邀請了多位球星捧場，當中包括曼城名將史達寧，不過，從其公開的片段睇到，當時參加的人都沒有遵守防疫規定，無戴口罩、亦無保持社交距離。

據牙買加政府規定，在公眾場合必須佩戴口罩，並且禁止超過20人聚會，而且抵達牙買加之後要接受14天的隔離。牙買加總理霍爾尼斯表示：「警方正在調查此事，沒有人能夠得到豁免或者特殊待遇，所有人都要有責任。」

衞生部長杜夫頓補充：「大眾都知道，保特的檢測結果呈陽性，我們都有告訴他。根據規定，無論是誰都要接受調查，再去追密切接觸者。我們的調查是對事不是對人，規例則要任何人都要遵守。」最終保特會否被警方起訴，則有待公布。

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