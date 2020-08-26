FC悉尼輕取光輝　決賽大戰墨爾本城

周三（26日）上演兩場澳職季後賽4強大戰，其中衞冕嘅FC悉尼以2比0輕取珀斯光輝，連續兩季闖入季後賽決賽，將喺嚟緊周日(30日)同墨爾本城爭逐冠軍。

FC悉尼硬撼珀斯光輝，係上季季後賽決賽翻版戰，悉尼貴為常規賽冠軍，上半場已經掌握形勢，喺24分鐘打開紀錄，中場連高域把握光輝後衞桑迪嘅解圍失誤，於小禁區內近射得手成1比0。4分鐘後，光輝防線再次犯錯，門將列迪喺禁區內嘗試扣過方祖，可惜被方祖成功捉路，隨即剷射空門，射入今季個人第21球，悉尼領先到2比0。易邊後光輝有祖爾捷安尼斯單刀射斜，其後科拿路利抽射中柱彈出，最終悉尼維持2比0勝局。

至於頭場常規賽亞軍墨爾本城對西部聯，上半場互有攻守，但都未能撕破對手防線，下半場兩隊更放膽進攻，墨城先有貝倫古亞於禁區內射門斜出，而西部聯亦有魯斯迪卡，接應貝利沙頭槌二傳在門前近射，但同樣過唔到湯高華嘅十指關。直至68分鐘，墨城射手占美麥卡倫博得12碼，佢親自操刀破網，射入今季個人第23球，打破僵局。完場前墨城嘅格力洛尼在右路開出角球，雲比查拿搶點成功，個波省中西部聯後衞今井智基反彈入網，贏到2比0完場，首次躋身季後賽決賽，將同上屆盟主FC悉尼力爭冠軍寶座。