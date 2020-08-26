曼城向美斯開2年合約　人工同巴塞一樣

美斯向巴塞提出離隊請求，下一站去邊有好多選擇，最熱門係去曼城，皆因美斯可以再同哥迪奧拿合作。西班牙傳媒報道，美斯已經同哥迪奧拿有過接觸，曼城早就密切留意美斯去向，並已開始展開美斯轉會談判，向美斯開出2年合約，薪酬同巴塞一樣。

英國多間傳媒引述加泰羅尼亞電台消息，美斯提出轉會請求後，已經聯絡過哥迪奧拿，希望再度合作。哥迪奧拿於2008至12年執教巴塞期間，帶領球隊成為地上最強，3奪西甲及2奪歐聯冠軍，哥迪奧拿離開巴塞後，再同歐聯無緣，美斯亦希望重溫當年美好歲月，美斯過檔曼城正是兩人共同願望。

美斯同巴塞嘅解約金高達7億歐元，冇球隊負擔得起，有消息指巴塞為美斯標價2.22億歐元，仲有就係美斯周薪高達100萬鎊，美斯正與巴塞商討其「離隊條款」是否有效，美斯合約存在離隊條款，季尾可自行決定去留，但因為今個球季到8月才結束，美斯正爭取自由身離隊，減低離隊障礙，否則隨時要打官司。

巴西傳媒方面亦收到風，2.22億歐元收購美斯，對於曼城來說絕對畀得起，不過曼城更想用球員加錢換美斯，該隊手上籌碼就係加比爾捷西斯，他們相信巴塞會對「耶穌仔」有興趣，因而促成交易。