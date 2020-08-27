曼城2億歐元儲備搶美斯　阿古路已除10號

美斯正式要求離開巴塞隆拿後，曼城同巴黎聖日耳門(PSG)被公認係唯一有財力同實力招攬「球王」嘅球會，據西班牙媒體報道，PSG已經宣布退出呢場美斯爭奪戰，相反曼城就出動高達2億歐元嘅「美斯儲備」，下個星期就會派代表團去巴塞隆拿進行斟介。

西班牙《每日體育報》報道，曼城對美斯係志在必得，雖然美斯要求免費轉會，但係有可能要同巴塞隆拿進行漫長訴訟，曼城為咗順利實現呢單驚天轉會，不惜動用2億歐元嘅「美斯儲備」去同巴塞隆拿斟介，《CNN》嘅意大利記者Tancredi Palmeri亦指曼城團隊下星期會去西班牙斟介，除咗願意支付轉會費之外，亦會加入球員作為交易條件。

事實上，曼城喺收購美斯一事上已經係「獨大」，《馬卡報》指法甲豪門PSG已經決定唔會斟介美斯，因為球隊已有尼馬同基利安麥巴比兩位超高薪前鋒，早前又高價買斷莫路伊卡迪，無論戰術上定財政上都唔需要美斯，教練杜曹已將收購目標放喺防守球員上。

有趣嘅係，曼城陣中10號球員阿古路，日前突然將IG帳號入面嘅「10」移除，由kunaguero10改為kunaguero，眾所周知阿古路同美斯喺阿根廷國家隊情同兄弟，阿古路今次除去10號標示，係咪要讓畀人呢？