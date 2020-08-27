NBA今日賽事取消　湖人提出全季罷賽

美國威斯康辛州奇諾沙市周日再發生黑人被警察槍擊事件，再次激起黑人群眾及反種族歧視組織的憤怒，體壇不少運動員以罷賽作為抗議。NBA球隊湖人及快艇更提出全季罷賽，季後賽能否順利結束仍是個迷。

NBA今日原定三場季後賽全部無法進行，公鹿率先決定罷賽，跟住火箭、雷霆、湖人及拓荒者都罷賽，NBA官方隨即宣布今日比賽延期，會重新規劃這三場比賽的賽程。

公鹿高層發表聯合聲明，表示全力支持球員罷賽的行動，「我們完全支持我們的球員及他們做出的決定，雖然我們事前並不知情，但我們全心同意他們的睇法。」湖人老闆珍妮都表示：「我們永遠都站在他們的背後。在400多年的殘暴、種族主義和不公之後，我們需要一齊講一句我們受夠了。」

湖人球星勒邦占士在Twitter鬧爆：：「Fxxx！我哋要求改變，受夠了！」他隨後再轉發取消三場季後賽的消息，「係抵制比賽，唔係推遲呀！」消息指湖人與快艇都提議全季罷賽，不過，其他球隊則偏向繼續舉行。隨着NBA罷賽，WNBA亦加入罷賽及抗議行列。

美職賽會亦宣布周四(27號)早上舉行的5場賽事延期，包括國際邁亞密對阿特蘭大聯、FC達拉斯對科羅拉多急流、皇家鹽湖城對FC洛杉磯、聖荷西地震對波特蘭伐木者及洛杉磯銀河對西雅圖海灣者。

此外，日本網球名將大坂直美亦宣布退出辛辛那堤網賽，她在個人社交平台留言：「我未做運動員之前，都係一個黑人。」大坂直美的媽媽是日本人，而爸爸則是海地人。

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