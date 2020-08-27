被NBA背棄376日　安東尼自我救贖

隨着拓荒者球星安東尼表現漸佳，社交媒體掀起一股「向甜瓜道歉」的風潮。有美媒製作一份道歉表格，列有「媒體讓我相信他玩完了」、「我從沒真正看過比賽」等選項，並用「從此我會尊重這位未來名人堂成員」的宣誓作結。很難想像，此前376日安東尼還是一個遭媒體唾棄、無球隊問津的所謂「毒瘤」，所幸他沒有放棄籃球，打出救贖一季，狠狠向質疑者打臉。

文：許思彤

加盟雷霆噩夢開始

10次入選全明星、6次列入年度最佳陣容，當過NBA得分王，贏過3面奧運金牌和NCAA冠軍……誰都沒有想過，曾與勒邦占士媲美的「進攻萬花筒」，會經歷沒有球隊簽約的376日。

故事得追溯到2017年，安東尼告別紐約的鎂光燈，與韋斯布克和保羅佐治組成「雷霆3巨頭」。為一嘗冠軍的滋味，他退居第3得分點，職業生涯首度場均未達20分，卻換來首輪出局的結果。被交易到鷹隊後，他隨即達成買斷協議，以1年240萬美元的底薪合同投奔火箭，沒想到短短10場比賽已分道揚鑣。「當時我已抵達聖安東尼奧，為比賽做好準備。但莫雷（火箭總經理）進來對我說『我們不再需要你了。』我剛開始接受打替補的事實，雖然很難，我還是決定向前看。他卻告訴我無法躋進9人輪換陣容。」安東尼憶述道。

針對防守改頭換面

但更糟糕的事情還在後頭。安東尼遭「雪藏」2個月後交易到公牛，未有任何出賽紀錄就被釋出，自此無球隊問津。外界說他防守疏漏，說他的中距離投籃和背框單打過氣，說他是更衣室「毒瘤」。就連短兵缺將的美國隊，也拒絕「甜瓜」出戰世界盃的請求。「就目前處境而言，安東尼或會成為球隊分心的因素。我理解他想藉國際賽擦亮招牌，但他應該回到NBA做這件事。」美國隊總經理哥利哲奴說。

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幸好安東尼沒有認輸，他維持恒常訓練，除繼續琢磨進攻技巧，還會透過鑽研保羅佐治、奇利湯臣等頂尖側翼的影片，學習無球跑動。而針對自己的防守弱點，他請來訓練師模擬各種擋拆情景，提高換防和撲防意識。36歲的他努力適應着現代籃球的風格，他需要的，只是一個機會。

投拓荒者愈戰愈勇

2019年11月，安東尼接到一個來自波特蘭的電話。去季闖進西岸決賽的拓荒者，因大前鋒盧傑和哥連斯受傷，開季錄得5勝8負的戰績，急需球員即戰力救火。睽違376日重返聯盟，改穿00號球衣的安東尼略顯生疏，對陣塘鵝錄得5個失誤和犯規，卻無損興奮心情：「能夠回到球場，回到我認為我屬於的地方，與這些傢伙一起打球，圍在更衣室說說笑笑，搭球隊巴士，去球隊聚餐……這種生活我經歷了整整17年，能夠重新感受這一切真的太好了。」但說到過去1年的經歷，他顯得五味雜陳：「有段時間我真的快要放棄了。不管是媒體還是球隊，他們都編纂一堆故事強加於我，哪怕是一個好故事，後面總會接着一個『但是』……所以我讓自己遠離那些故事，我不會被他們打敗。」

抱着這個信念，安東尼很快找回節奏。聯盟停擺前50場比賽，他場均獲得15.3分及6.3個籃板，三分球命中率高達37.1%，是拓荒者雙槍外最可信賴的外圍得分手。經過長達4個多月的停擺，36歲的他搖身一變成為「Skinny Melo」，8場排名賽場均貢獻16.5分6.9籃板，三分球命中率飆升到46.9%，協助球隊鎖定西岸第8的位置，距離季後賽僅差1場附加賽勝利。這場關鍵戰役裏，全場攻進21分的他再證身價，在最後21秒接應列拿特傳球，射進三分球拉開比數，徹底扼殺灰熊晉級的希望。

相隔8年，安東尼與宿敵兼好兄弟勒邦占士，終於在季後賽舞台再度碰頭。縱然無論兩者地位，還是球隊實力都較難相提並論，但曾經無球隊問津、徘徊退役邊緣的36歲老將能夠走到這步，已經遠超球迷想像，足夠縫起質疑者的嘴。今日拓荒者再遇湖人合演Game5，且看「甜瓜」能否助球隊扳回一仗。

Carmelo Anthony

年齡：36歲 身高：2米03

職業聯賽年資：17年

司職位置：前鋒

現效力球會：拓荒者

曾效力球會：金塊、紐約人、雷霆、火箭

榮譽：

10屆NBA全明星

2013年得分王

2004年新人一隊

2008、2012、2016年奧運金牌

2004年奧運銅牌

2006年世界錦標賽銅牌

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