要求運動員全民檢測？體院澄清屬自願性質

香港體育學院自7月尾再度實施「封院令」，近日有傳院方要求運動員參加政府的「普及社區檢測計劃」，並獲得陰性報告方可返回體院訓練，引起爭議。體院社區關係及市務總監李忠民周四（27日）回應指，運動員接受全民檢測屬自願性質，強調他們可到認可機構作檢測。

因應第三波疫情爆發，體院自7月29日再度實施「封院令」，期間留守運動員和教練不得外出，措施幾經延長，暫定9月1日視乎疫情考慮解封。但隨著疫情緩和，政府宣布周五開始逐步開放戶外運動場地，體院亦容許運動員由昨日起展開為期14日的家居隔離，並接受病毒檢測，若結果呈陰性即可於9月9日或10日返回體院訓練。

然而，據悉體院幾度更改運動員領取樣本瓶及「交樽」時間，最後更一改過往為運動員安排檢測的做法，建議運動員參加政府的全民檢測，引起廣泛關注。

體院社區關係及市務總監李忠民解釋道：「我們原本已準備讓運動員返回體院訓練，剛好政府推出全民檢測計劃。體院有接受政府資助，我們不能重覆使用公帑，所以建議運動員參加計劃。當然參加與否屬自願性質，他們可到認可機構作檢測。」

他續指，自體院外判清潔工月初初步確診新冠肺炎起，體院連續三周、每周一次為全體留宿運動員和教練安排檢測，在14日潛伏期內結果全部呈陰性，經醫學專家建議，現已改為每兩周檢測一次，「要求運動員返回體院前接受檢測，是為保障體院環境和所有人安全。」體院現時有約170名運動員、60名教練及運動科學人員留宿。