錦織圭檢測終於轉陰　決定唔玩美網　

日本網球名將錦織圭正式宣布退出今年美網，即使他最近的第三次核酸檢測結果終於轉為陰性，但他直言因為長時間休息的關係，身體狀況未必能應付五盤三勝制的比賽，決定放棄美網，兼為紅土賽準備。

錦織圭一直在美國佛羅里達網球學院訓練，但早前驗出確診新冠肺炎，日媒消息指這位日本一哥有幾天身體不適，並曾發燒至38度。早前第二次檢測仍然是陽性，直至今天第三次檢測才轉陰，但由於相距即將展開的美網（本月31日）不足一周，他決定退出爭逐這項大滿貫。

「這是艱難的決定，非常令人失望，因為我熱愛美網，在那裡曾留下美好回憶，我將在紅土賽季復出。」錦織圭曾於2014年美網四強擊敗祖高域，可惜決賽不敵施力屈居亞席，這是他在大滿貫的最佳成績。

此外，日本網球名將大坂直美亦宣布退出辛辛那堤網賽，她在個人社交平台留言：「我未做運動員之前，都係一個黑人。」大坂直美的媽媽是日本人，而爸爸則是海地人。隨後，美國網球協會、ATP及WTA聯會發出聲明表示網球界全力支持反種族歧視及對社會不公平，並且宣布8月27日的辛辛那堤賽暫停一天。

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